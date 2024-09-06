Роботодавці вимушені підвищувати зарплати українцям

Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за вересень свідчить про дефіцит працівників. Через таку ситуацію на ринку праці працедавці вимушені збільшувати розмір зарплати своїх робітників.

Яких спеціалістів шукають найбільше

Попит на працівників зростає, зокрема, завдяки зниженню рівня енергодефіциту, що виник у серпні 2024 року. Зараз на біржах з'явилося багато нових пропозицій, у тому числі і через економічне "збудження" у вересні.

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Найбільше кількість вакансій зросла у таких галузях:

у сфері охорони та безпеки;

телекомунікацій;

охороні здоров'я.

Тиск з боку нестачі працівників зумовив подальше збільшення реальних зарплат,

– наголошують спеціалісти НБУ.

Дослідження Центру Разумкова свідчать про те, що 60% опитаних осіб (до їх числа входять працедавці, наймані працівники, самозайняті, співвласники виробництв) наголошують на дефіциті кадрів у теперішній час.

Зверніть увагу! Дані Центру Разумкова свідчать про те, що 73% працюючих осіб вбачають мобілізацію чинником, що негативно впливає на ринок праці,