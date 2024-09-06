Каких специалистов ищут больше всего

Спрос на работников растет, в частности, благодаря снижению уровня энергодефицита, возникшего в августе 2024 года. Сейчас на биржах появилось много новых предложений, в том числе и из-за экономического "возбуждения" в сентябре.

Читайте также EASA проверит некоторые самолеты Airbus после обнаруженных проблемы с двигателем во время полета

Больше всего количество вакансий выросло в таких отраслях:

в сфере охраны и безопасности;

телекоммуникаций;

здравоохранении.

Давление со стороны нехватки работников обусловило дальнейшее увеличение реальных зарплат,

– отмечают специалисты НБУ.

Исследования Центра Разумкова свидетельствуют о том, что 60% опрошенных лиц (в их число входят работодатели, наемные работники, самозанятые, совладельцы производств) отмечают дефицит кадров в настоящее время.

Обратите внимание! Данные Центра Разумкова свидетельствуют о том, что 73% работающих лиц видят мобилизацию фактором, негативно влияющим на рынок труда,