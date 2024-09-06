Яких спеціалістів шукають найбільше

Попит на працівників зростає, зокрема, завдяки зниженню рівня енергодефіциту, що виник у серпні 2024 року. Зараз на біржах з'явилося багато нових пропозицій, у тому числі і через економічне "збудження" у вересні.

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Найбільше кількість вакансій зросла у таких галузях:

у сфері охорони та безпеки;

телекомунікацій;

охороні здоров'я.

Тиск з боку нестачі працівників зумовив подальше збільшення реальних зарплат,

– наголошують спеціалісти НБУ.

Дослідження Центру Разумкова свідчать про те, що 60% опитаних осіб (до їх числа входять працедавці, наймані працівники, самозайняті, співвласники виробництв) наголошують на дефіциті кадрів у теперішній час.

Зверніть увагу! Дані Центру Разумкова свідчать про те, що 73% працюючих осіб вбачають мобілізацію чинником, що негативно впливає на ринок праці,