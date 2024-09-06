Літаки Airbus перевірять на безпечність польотів

Європейське агентство безпеки польотів (EASA) має намір провести перевірку деяких літаків Airbus A350, які перебувають в експлуатації, після інциденту з лайнером Cathay Pacific, у якого в польоті виникли проблеми з двигуном.

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EASA вживає запобіжних заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Ми здійснимо одноразову перевірку, яка торкнеться лише частини парку A350,

– йдеться у заяві агентства.

Літак серії A350 авіакомпанії Cathay Pacific, який виконував рейс із Гонконгу до Цюріха, був змушений повернутися в аеропорт вильоту невдовзі після зльоту через несправність одного з двигунів Trent XWB-97 виробництва британської Rolls-Royce. Після цього інциденту один із найбільших операторів лайнерів A350 провів перевірку 48 своїх літаків. Було виявлено несправні компоненти двигунів, які потребують заміни, на 15 літаках A350. Частину деталей уже замінили.

Важливо За даними джерел Reuters, проблеми в літаку, який прямував до Цюріха, були пов'язані з витіканням палива. За даними співрозмовників агентства, розслідування показало, що гнучкий шланг, який живить паливну форсунку двигуна, був пошкоджений. EASA заявило, що перевірки будуть спрямовані на "виявлення та вилучення з експлуатації будь-яких потенційно дефектних паливних шлангів високого тиску".

EASA також планує випустити спеціальну директиву, яка застосовуватиметься лише до європейських авіакомпаній. Регулятори в інших країнах самі вирішуватимуть, застосовувати її чи ні.

З понеділка Cathay Pacific скасувала майже 70 рейсів, у тому числі з Гонконгу до Сіднея, Сінгапуру, Бангкока, Токіо та Сеула. Cathay Pacific вибачилася перед пасажирами, заявивши, що перебої у роботі триватимуть щонайменше до суботи.