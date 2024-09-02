Приголомшливе зростання

Як розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, минулого року пасажиропотік склав кілька десятків мільйонів пасажирів. З них 2 мільйони перетинали кордон на поїзді, ще біля 20 – власним транспортом.

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Майже 8 млн пасажирів перевезли через кордон автобуси,

– додав він.

У довоєнний 2021 рік автобусний пасажиропотік з України склав близько 1 мільйона громадян, тобто показник збільшився у 7 – 8 разів.

Автобуси будуть в пріоритеті

Україна продовжить розвивати автобусний напрямок, зокрема – перевезення великими комфортабельними автобусами. Завдяки цьому є можливість оптимізувати проходження кордону, позаяк офіційні міжнародні перевізники можуть скористатися послугами "єЧерги".

Зараз в середньому час очікування автобусів на кордоні становить близько 50 хвилин, натомість раніше доводилося чекати і по 7 годин. Що стосується туристичних автобусів, то вони майже не стоять у чергах.