Генератори суттєво збільшують витрати

Генератори стали популярним рішенням на час відключення світла. Однак їх робота коштує підприємцям чималих сум.

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Як розповів голова Асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь, йдеться про 10 – 30% від суми операційних витрат. Цей показник також залежить від товарів, якими торгує підприємець.

Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги,

– розповів він.

В деяких випадках дозволяє економити

За словами власниці "Ресторанного консалтингу" Ольги Насонової, кіловат, вироблений генератором, вдвічі дорожчий з комерційним. В середньому йдеться про 20 гривень за кіловат.

Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні,

– сказала вона.

Втім, якщо заклад великий, з кухнею, та обслуговує великий потік людей, то потрібен генератор на 100 кіловатів, і операційні витрати будуть дуже відчутними.