Генератори суттєво збільшують витрати
Генератори стали популярним рішенням на час відключення світла. Однак їх робота коштує підприємцям чималих сум.
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Як розповів голова Асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь, йдеться про 10 – 30% від суми операційних витрат. Цей показник також залежить від товарів, якими торгує підприємець.
Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги,
– розповів він.
В деяких випадках дозволяє економити
За словами власниці "Ресторанного консалтингу" Ольги Насонової, кіловат, вироблений генератором, вдвічі дорожчий з комерційним. В середньому йдеться про 20 гривень за кіловат.
Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні,
– сказала вона.
Втім, якщо заклад великий, з кухнею, та обслуговує великий потік людей, то потрібен генератор на 100 кіловатів, і операційні витрати будуть дуже відчутними.