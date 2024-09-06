Самолеты Airbus проверят на безопасность полетов

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) намерено провести проверку некоторых самолетов Airbus A350, находящихся в эксплуатации, после инцидента с лайнером Cathay Pacific, у которого в полете возникли проблемы с двигателем.

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EASA принимает меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы осуществим одноразовую проверку, которая коснется лишь части парка A350,

– говорится в заявлении агентства.

Самолет серии A350 авиакомпании Cathay Pacific, выполнявший рейс из Гонконга в Цюрих, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за неисправности одного из двигателей Trent XWB-97 производства британской Rolls-Royce. После этого инцидента один из крупнейших операторов лайнеров A350 провел проверку 48 своих самолетов. Были выявлены неисправные компоненты двигателей, требующие замены, на 15 самолетах A350. Часть деталей уже заменили.

Важно По данным источников Reuters, проблемы в самолете, который направлялся в Цюрих, были связаны с утечкой топлива. По данным собеседников агентства, расследование показало, что гибкий шланг, который питает топливную форсунку двигателя, был поврежден. EASA заявило, что проверки будут направлены на "выявление и изъятие из эксплуатации любых потенциально дефектных топливных шлангов высокого давления".

EASA также планирует выпустить специальную директиву, которая будет применяться только к европейским авиакомпаниям. Регуляторы в других странах сами будут решать, применять ее или нет.

С понедельника Cathay Pacific отменила почти 70 рейсов, в том числе из Гонконга в Сидней, Сингапур, Бангкок, Токио и Сеул. Cathay Pacific извинилась перед пассажирами, заявив, что перебои в работе продлятся как минимум до субботы.