Податок зросте не для всіх: хто буде звільнений від сплати військового збору
Джерело:Урядовий портал
В Україні планується підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Про це йдеться в законопроєкті, який Верховна Рада може ухвалити у другому читанні найближчим часом.
Хто не платить військовий збір
Деякі категорії громадян будуть повністю звільнені від сплати військового збору, повідомляє Урядовий портал.
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Згідно з законопроєктом, від сплати військового збору звільняються військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.
Зауважте! Зокрема, звільнення від сплати військового збору стосується військовослужбовців, яких Президент України звільнив від цього податку.
До них належать:
- Збройні Сили України;
- Національна гвардія;
- Служба безпеки України;
- Служба зовнішньої розвідки;
- Державна прикордонна служба;
- Працівники Міністерства внутрішніх справ;
- Управління державної охорони;
- Державна служба спеціального зв'язку;
- Інші офіційно визнані військові формування.
Зауважте! Це рішення було прийняте ще у липні 2022 року. Водночас усі інші громадяни України зобов'язані будуть сплачувати військовий збір.
Для чого потрібен військовий збір
Військовий збір був введений для збільшення фінансових ресурсів, які спрямовуються на підтримку військовослужбовців. Кошти, отримані від збору, використовуються для підвищення обороноздатності країни, придбання військового обладнання та озброєння, а також для забезпечення різноманітних потреб військових.