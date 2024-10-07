Кто не платит военный сбор

Некоторые категории граждан будут полностью освобождены от уплаты военного сбора, сообщает Правительственный портал.

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Согласно законопроекту, от уплаты военного сбора освобождаются военнослужащие, которые непосредственно участвуют в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России.

Обратите внимание! В частности, освобождение от уплаты военного сбора касается военнослужащих, которых Президент Украины освободил от этого налога.

К ним относятся:

Вооруженные Силы Украины;

Национальная гвардия;

Служба безопасности Украины;

Служба внешней разведки;

Государственная пограничная служба;

Работники Министерства внутренних дел;

Управление государственной охраны;

Государственная служба специальной связи;

Другие официально признанные военные формирования.

Заметьте! Это решение было принято еще в июле 2022 года. В то же время все остальные граждане Украины обязаны будут платить военный сбор.