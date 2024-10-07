Хто не платить військовий збір

Деякі категорії громадян будуть повністю звільнені від сплати військового збору, повідомляє Урядовий портал.

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Згідно з законопроєктом, від сплати військового збору звільняються військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.

Зауважте! Зокрема, звільнення від сплати військового збору стосується військовослужбовців, яких Президент України звільнив від цього податку.

До них належать:

Збройні Сили України;

Національна гвардія;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки;

Державна прикордонна служба;

Працівники Міністерства внутрішніх справ;

Управління державної охорони;

Державна служба спеціального зв'язку;

Інші офіційно визнані військові формування.

Зауважте! Це рішення було прийняте ще у липні 2022 року. Водночас усі інші громадяни України зобов'язані будуть сплачувати військовий збір.