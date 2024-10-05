Такое мнение 24 Каналу озвучила народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко. Она категорически не согласна с предложенной концепцией.

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Поднятие военного сбора

Галина Васильченко отметила, что прежде всего в этом законопроекте предусматривается поднятие военного сбора с 1, 5% до 5%. Также там говорится об установлении военного сбора для физических лиц-предпринимателей всех четырех групп. Ранее они не платили такого военного сбора.

Предлагается, что первая и вторая группы ФЛП будут вынуждены платить в месяц по 800 гривен. Это 10% минимальной заработной платы, которая по состоянию на сейчас составляет 8 тысяч гривен.

Для третьей группы ФЛП установлено 1% с оборота. То есть третья группа физических лиц-предпринимателей будет платить не 5%, а уже 6% с оборота. В общем говорится о военном сборе и едином налоге.

Кроме того, согласно этому законопроекту внедряется дополнительный налог доходов банков – 50%. Эту норму абсолютное большинство народных депутатов поддерживает. А еще устанавливается 25% подоходного налога для небанковских финансовых учреждений.

Много дискуссий вызвал вопрос военного сбора. Ведь когда вводится его повышение, то дополнительное налоговое бремя ложится только на тех, кто получает официальные зарплаты, работает легально, платит налоги. По данным экспертов, половина экономики Украины, к сожалению, находится в тени. Такое повышение налогов не будет касаться тех, кто работает "в черную" или "в серую".

Бизнес-ассоциациями после консультации с Кабмином, с комитетом, с экспертами было предложено поднять на один – два пункта НДС. Это бы принесло в бюджет дополнительно те же средства, что повышение военного сбора. Если поднимают НДС, то это все касается всех, потому что оплачивает конечный потребитель.

Потому что НДС заложен в каждый товар и платит конечный потребитель. Соответственно это равномерно и справедливо было бы распределено между всеми гражданами Украины. К сожалению, эта позиция не была поддержана. После многих дискуссий, споров в комитете, на рабочих группах все равно осталась норма, которая была принята в первом чтении и сейчас идет ко второму чтению,

– сказала народный депутат.

В законопроекте более 1 300 поправок. В частности, член комитета ВР по вопросам финансов подавала поправки, которые бы устанавливали равномерное распределение дополнительной налоговой нагрузки, а именно уменьшение ставки процента налогообложения для ФЛП с 10% до 5% минимальной заработной платы.

"Многие народные депутаты подали предложения по НДС, о котором мы упоминали. Уверена, что я, мои коллеги будем ставить эти поправки на учет в зале. Иногда такие поправки проходят, но, конечно, здесь нужно собрать не менее 226 голосов. Это даже сложнее, чем в комитете", – подчеркнула она.

Отчетность по НДФЛ

Как отметила народный депутат, в этом законопроекте говорится не только о повышении ставок налогов, но и о таком дополнительном бремени для бизнеса, как ежемесячная отчетность по НДФЛ. Сейчас в Украине согласно нормам законодательства есть ежеквартальная отчетность.

Согласно этому законопроекту, приняты нормы, которые идут ко второму чтению, по ежемесячной отчетности. Министерство экономики уверяет, что им это нужно для того, чтобы наладить эффективную систему экономического бронирования.

Об этом было очень много споров, как на рабочей группе, так и в комитете. Мы более часа спорили, и так и не получили каких-то адекватных аргументов, зачем министерству экономики эта ежемесячная отчетность. Хочу напомнить, что это не просто дополнительная бюрократическая волокита, а это дополнительное финансовое бремя для бизнеса. Потому что нужно будет больше средств тратить на бухгалтеров, и, конечно, больше бюрократической работы,

– рассказала Васильченко.

Преференциальные условия

В Украине всегда есть преференциальные условия и для бизнеса, и вообще по уплате налогов земельного, с недвижимости для прифронтовых территорий. Аналогично для физических лиц-предпринимателей, которые действуют ближе к линии фронта.

Это все уже будет определяться и определяется постановлениями Кабинета Министров, эти линии разграничения и конкретные территории. Но да, есть льгота для соответствующих физических лиц-предпринимателей. В этом законопроекте по военному сбору аналогично. Это абсолютно логично, все это поддерживают и понимают,

– добавила Галина Васильченко.