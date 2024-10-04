Когда могут подписать законопроект о налогах

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, уже на следующей неделе планируется рассмотрение этого законопроекта. И, по словам народного депутата, его подпишут уже в середине октября. А в силу часть норм может вступить задним числом - с 1 октября.

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Ярослав Железняк

Народный депутат Украины

Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября....але часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

В частности, в законопроекте, который Комитет поддержал ко второму чтению, оставили следующие изменения:

  • повышение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;
  • введение ВС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП);
  • введение 50% налог на банки;
  • увеличение минимального налога на землю;
  • введение 25% налога на прибыль для финансовых компаний;
  • освобождение кэшбека от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • увеличение ренты на добычу щебня.