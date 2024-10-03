Почему зарплаты будут меньше

Закон, вероятно, вступит в силу после 15 октября, однако новые ставки налога будут применены к доходам, полученных с 1 октября, отметил нардеп Ярослав Железняк.

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В октябре украинцы могут получить меньшие зарплаты из-за введения налогов "задним числом".

Заметьте! По словам депутата, новый закон о повышении налогов №11416-д могут принять во втором чтении в ближайшее время.

На заседании рабочей группы 2 октября народные избранники решили, что новые нормы начнут действовать "задним числом". Железняк отметил, что лично он был против такого решения, но большинство поддержало этот вариант.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Так выглядит график Рады, что если закон и примут, то президент его физически подписать быстрее сможет где-то в 20-х числах октября. То есть где-то условно после 15-го октября он вступит в силу и задним числом с 01 октября поднимут военный сбор с 1,5% до 5% на все зарплаты в конце месяца.

Работникам, которые получили аванс в начале месяца, в конце октября досчитают дополнительные 3,5% военного сбора со всей зарплаты, включая аванс. Это приведет к значительному уменьшению зарплаты в конце месяца.

Важно! Это новое изменение может вызвать возмущение среди работников, особенно в социальной сфере. Депутатам придется объяснять причины такого уменьшения доходов, добавил он.