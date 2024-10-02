Как работает накопительная система

Участниками новой системы станут все украинцы, которые еще не достигли пенсионного возраста, сообщают в негосударственном пенсионном фонде "Покрова".

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Поэтому важно ознакомиться с будущими изменениями в начислении пенсий, и эта задача лежит на каждом из нас.

Что такое накопительная пенсия Накопительная пенсионная система – это ежемесячные обязательные сбережения из заработной платы на собственное пенсионное обеспечение.

Накопительная пенсионная система предусматривает, что у каждого работающего лица будет личный накопительный пенсионный счет, на который государство будет перечислять часть налогов. Этот счет также будет пополняться уплатами Единого социального взноса от работодателей.

Обратите внимание! Сначала планируется установить ставку на уровне 2%, с последующим увеличением до 7%, что будет зависеть от общего уровня цен и финансовой нагрузки от таких взносов. Проценты будут распределены поровну между работником и работодателем.

Сегодня пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет, поэтому участие в обязательной накопительной системе могут принимать лица до этого возраста.

Важно! Чем раньше человек начнет накапливать, тем большую сумму пенсии он сможет получить в будущем.

Все собранные средства будут направляться в Государственный фонд (впоследствии также могут быть переведены в любой негосударственный фонд), который будет заниматься инвестированием. Это позволит защитить средства от инфляции и потенциально увеличить их объем.