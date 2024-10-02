Як працює накопичувальна система

Учасниками нової системи стануть всі українці, які ще не досягли пенсійного віку, повідомляють у недержавному пенсійному фонді "Покрова".

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Тому важливо ознайомитися з майбутніми змінами в нарахуванні пенсій, і це завдання лежить на кожному з нас.

Що таке накопичувальна пенсія Накопичувальна пенсійна система – це щомісячні обов’язкові заощадження із заробітної плати на власне пенсійне забезпечення.

Накопичувальна пенсійна система передбачає, що у кожної працюючої особи буде особистий накопичувальний пенсійний рахунок, на який держава перераховуватиме частину податків. Цей рахунок також поповнюватиметься сплатами Єдиного соціального внеску від роботодавців.

Зауважте! Спочатку планується встановити ставку на рівні 2%, з подальшим збільшенням до 7%, що залежатиме від загального рівня цін та фінансового навантаження від таких внесків. Відсотки будуть розподілені порівну між працівником і роботодавцем.

Сьогодні пенсійний вік в Україні становить 60 років, тому участь в обов'язковій накопичувальній системі можуть брати особи до цього віку.

Важливо! Що раніше людина почне накопичувати, тим більшу суму пенсії вона зможе отримати в майбутньому.

Усі зібрані кошти спрямовуватимуться до Державного фонду (згодом також можуть бути переведені до будь-якого недержавного фонду), який займатиметься інвестуванням. Це дозволить захистити кошти від інфляції і потенційно збільшити їх обсяг.