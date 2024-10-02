Що робити якщо не вистачає стажу

Якщо пенсіонеру не вистачає стажу для виходу на заслужений відпочинок, він може вийти на пенсію пізніше, пояснює ПФУ.

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Аби піти на заслужений відпочинок у 2024 році пенсіонеру потрібно мати таку кількість стажу:

для того аби вийти на пенсію у 60 років необхідно мати 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Відповідно, чим пізніше пенсіонер вирішує піти на пенсію, тим менше стажу йому потрібно.

Зверніть увагу! У наступному році показник мінімального стажу зросте для 60 та 63 років

Якщо ж пенсіонер у 65 років не встиг набути мінімально потрібну кількість стажу, він може отримати спеціальну грошву допомогу від держави – соціальну пенсію. Розмір цієї виплати визначається індивідуально. Соціальна пенсія складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців

Зауважте! Така виплата не може бути більшою як 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.