Коли планується розгляд законопроєкту про підвищення податків
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, вже наступного тижня планується розгляд цього законопроєкту у залі Верховної Ради. І, за словами народного депутата, його підпишуть вже в середині жовтня. А в силу частину норм може вступити заднім числом – із 1 жовтня.
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Зокрема, у законопроєкті, який Комітет підтримав до другого читання, залишили наступні зміни:
- підвищення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;
- запровадження ВЗ для фізичних осіб-підприємців (ФОП);
- введення 50% податок на банки;
- збільшення мінімального податку на землю;
- запровадження 25% податку на прибуток для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- збільшення ренти на видобуток щебню.