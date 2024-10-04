Коли планується розгляд законопроєкту про підвищення податків

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, вже наступного тижня планується розгляд цього законопроєкту у залі Верховної Ради. І, за словами народного депутата, його підпишуть вже в середині жовтня. А в силу частину норм може вступити заднім числом – із 1 жовтня.

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Зокрема, у законопроєкті, який Комітет підтримав до другого читання, залишили наступні зміни: