Вже з 1 червня система "Бітрікс 24" перестане діяти на території України. Про те, що цей сервіс російський, було відомо давно, але тисячі українських бізнесів досі ним користуються.

"Бітрікс 24" – це російська система керування бізнесом, яка раніше набула в Україні дуже великої популярності. З 1 червня вона більше не діятиме на території нашої держави.

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З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів багато бізнесів відмовилися від цієї CRM-системи та перейшли на альтернативні варіанти. На жаль, наразі в Україні цим софтом користуються ще тисячі бізнесів, тож їм варто подбати про збереження даних, які можливо вивантажити з системи.

Втім, користувачам вдасться вигрузити далеко не всі дані. Наприклад, "Бітрікс 24" дозволяє зберегти лише головні розділи, такі як "Контакти", "Компанії", "Угоди". Натомість історію завдань, зустрічей та коментарі зберегти не вдасться.

Українським бізнесам варто поспішати зі збереженням даних, адже до припинення роботи "Бітрікс 24" в Україні залишилося не так багато часу. Також українських підприємців просять підбирати софт, який розробляли українські або міжнародні компанії.

Аналоги "Бітрікс 24" для українських бізнесів:

Onebox

NetHunt CRM

Creatio

IT-Enterprise

SalesDrive

KeepinCRM

Asteril CRM

Corezoid

Perfectum

EspoCRM

UGLA

KeyCRM

Sitniks

EstOffice

Uspacy

RemOnline

Також українцям нагадують, що користуватися російським програмним забезпеченням небезпечно та необачно, тим паче коли існує багато кращих українських та міжнародних аналогів.