Повернення H&M в Україну: ТРЦ оприлюднили дату відкриття магазинів

Популярний бренд одягу H&M повертається на український ринок. Про це вже повідомив один із ТРЦ в столиці України.

Коли в Україні знову запрацює H&M

Вже незабаром мережа магазинів H&M знову запрацює в Україні. Першим про це повідомив київський ТРЦ "Lavina Mall".

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Тепер відомо, що магазин запрацює вже завтра – 9 листопада. Рекламні світлини магазину також почали ширитися соцмережами.

Повернення H&M на український ринок було тривалим процесом, участь у якому брало навіть Міністерство зовнішніх справ. Зокрема, перемовини розпочалися ще у травні 2022 року, але тоді бренди боялися, що Росія здійснить нові масштабні наступальні дії.

Раніше стало відомо, що українцям дадуть можливість реєструвати свій бізнес у Дії.