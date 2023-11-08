Когда в Украине снова заработает H&M

Уже в скором времени сеть магазинов H&M снова заработает в Украине. Первым об этом сообщил киевский ТРЦ "Lavina Mall".

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Теперь известно, что магазин заработает уже завтра – 9 ноября. Рекламные фото магазина также начали распространяться соцсетями.

Возвращение H&M на украинский рынок было длительным процессом, участие в котором принимало даже Министерство внешних дел. В частности, переговоры начались еще в мае 2022 года, но тогда бренды боялись, что Россия совершит новые масштабные наступательные действия.

Ранее стало известно, что украинцам дадут возможность регистрировать свой бизнес в Действии.