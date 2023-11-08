Новые возможности для украинских предпринимателей

Вскоре в "Дие" появится возможность быстро открыть бизнес. Правительство уже согласовало соответствующую инициативу.

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Открытие собственного дела в несколько шагов прямо в смартфоне будет доступно благодаря новому сервису е-Предприниматель. С его производством больше не нужно будет отправляться в сервисный центр и стоять в очередях для регистрации.

Алгоритм действий будет выглядеть следующим образом:

  • открыть портал Дия;
  • заполнить анкету;
  • внести все необходимые данные – здесь будет доступна регистрация ФЛП, открытие банковского счета и т.п.;
  • и все – вы владелец бизнеса!

Кроме того, сервисом е-Предприниматель сможет воспользоваться и существующий бизнес, например, если планирует расширение.

Важно, что е-Предприниматель будет иметь мощный антикоррупционный эффект. Вместо похода в заведение с конвертом — заполняйте заявление онлайн,
– подчеркнул глава Минцифры Михаил Федоров.

Финансировать проект будет Европейский Союз, а реализует Академия электронного управления Эстонии.