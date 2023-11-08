Нові можливості для українських підприємців

Вже незабаром у "Дії" з'явиться можливість швидко відкрити бізнес. Уряд вже погодив відповідну ініціативу.

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Відкриття власної справи у кілька кроків прямо у смартфоні буде доступним завдяки новому сервісу е-Підприємець. З його провадженням більше не потрібно буде вирушати до сервісного центру та стояти у чергах заради реєстрації.

Алгоритм дій буде виглядати наступним чином:

відкрити портал Дія;

заповнити анкету;

внести усі необхідні дані – тут буде доступна реєстрація ФОП, відкриття банківського рахунку тощо;

і все – ви власник бізнесу!

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Окрім того, сервісом е-Підприємець зможе скористатися й існуючий бізнес, наприклад, якщо планує розширення.

Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн,

– підкреслив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Фінансувати проєкт буде Європейський Союз, а реалізовувати – Академія електронного управління Естонії.