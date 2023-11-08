Нові можливості для українських підприємців

Вже незабаром у "Дії" з'явиться можливість швидко відкрити бізнес. Уряд вже погодив відповідну ініціативу.

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Відкриття власної справи у кілька кроків прямо у смартфоні буде доступним завдяки новому сервісу е-Підприємець. З його провадженням більше не потрібно буде вирушати до сервісного центру та стояти у чергах заради реєстрації.

Алгоритм дій буде виглядати наступним чином:

  • відкрити портал Дія;
  • заповнити анкету;
  • внести усі необхідні дані – тут буде доступна реєстрація ФОП, відкриття банківського рахунку тощо;
  • і все – ви власник бізнесу!

Окрім того, сервісом е-Підприємець зможе скористатися й існуючий бізнес, наприклад, якщо планує розширення.

Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн,
– підкреслив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Фінансувати проєкт буде Європейський Союз, а реалізовувати – Академія електронного управління Естонії.