Нові можливості для українських підприємців
Вже незабаром у "Дії" з'явиться можливість швидко відкрити бізнес. Уряд вже погодив відповідну ініціативу.
Читайте також Бізнес – це ще не все: чому підприємцям варто створити сильний особистий бренд
Відкриття власної справи у кілька кроків прямо у смартфоні буде доступним завдяки новому сервісу е-Підприємець. З його провадженням більше не потрібно буде вирушати до сервісного центру та стояти у чергах заради реєстрації.
Алгоритм дій буде виглядати наступним чином:
- відкрити портал Дія;
- заповнити анкету;
- внести усі необхідні дані – тут буде доступна реєстрація ФОП, відкриття банківського рахунку тощо;
- і все – ви власник бізнесу!
Окрім того, сервісом е-Підприємець зможе скористатися й існуючий бізнес, наприклад, якщо планує розширення.
Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн,
– підкреслив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Фінансувати проєкт буде Європейський Союз, а реалізовувати – Академія електронного управління Естонії.