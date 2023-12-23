В Україні дозволять промисловий вилов риби: коли проведуть перші аукціони

Вже незабаром в Україні можна буде ловити рибу у промислових масштабах. Єдина умова – перемогти на відкритому аукціоні.

Аукціони на промисловий вилов риби

Майже одразу після настання 2024 року на порталі "Прозорро.Продажі" розпочнуться аукціони на промисловий вилов риби. Торги повинні стартувати з 4 січня.

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Для того, щоб отримати право на вилов риби у промислових масштабах, потрібно подати відповідну електронну декларацію. Окрім того, без неї неможливо взяти участь в аукціоні.

В першу чергу будуть проводити аукціони, які будуть враховувати сезонність вилову біоресурсів. Після цього черга дійде і до інших видів вилову.

Інформацію про аукціони, лату їх проведення та правила будуть публікувати як на інформаційних ресурсах Держрибагентства, так і у державній системі "Прозорро. Продажі".

Нагадаємо, нещодавно ЄС передбачив 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів.