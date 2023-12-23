Аукционы на промышленный лов рыбы

Почти сразу после наступления 2024 года на портале "Прозорро.Продажи" начнутся аукционы на промышленный лов рыбы. Торги должны стартовать с 4 января.

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Для того чтобы получить право на отлов рыбы в промысловых масштабах, нужно подать соответствующую электронную декларацию. Кроме того, без нее невозможно принять участие в аукционе.

В первую очередь будут проводить аукционы, которые будут учитывать сезонность отлова биоресурсов. После этого очередь дойдет и до других видов отлова.

Информацию об аукционах, лате их проведения и правилах будут публиковать как на информационных ресурсах Госрыбагентства, так и в государственной системе "Прозорро. Продажи".

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