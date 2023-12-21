Інвестиції в українські стартапи
Європейська інноваційна рада погодилася виділити 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів. Відповідна допомога буде надаватися у рамках програми Seeds of Bravery.
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Завдяки новому пулу фінансування кошти зможуть отримати сотні українських молодих компаній.
Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати €12 мільйонів грантового фінансування. У фокусі — Deep Tech-розробки,
– повідомили у Мінцифри.
Один стартап у рамках програми може залучити до 60 тисяч доларів. Загалом є 5 видів підтримки для стартапів:
- Innovation Services – до 10 тисяч євро;
- Entrepreneurship – до 25 тисяч євро;
- Deep Tech Incubation – до 25 тисяч євро;
- Rebuilding Ukraine – до 25 тисяч євро;
- Deep Tech Scale-Up – до 50 тисяч євро.
Долучитися до програми та отримати до 10 тисяч євро можна вже зараз. Надані кошти можна витратити на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання.
Разом із грантом учасники матимуть можливість пройти навчання з просування проєктів та їх виходу на міжнародні ринки. Окрім того, стартапи навчать інтегруватися в європейську інноваційну мережу.
Дізнатися більше про вимоги відбору та подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.