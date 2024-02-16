Прогресивна шкала та прості звіти – Гетманцев розповів, коли чекати нової системи оподаткування

Впровадження нової системи оподаткування обговорюється в Україні вже давно. Депутати розглядають кілька варіантів досвіду партнерів, однак швидкої реформи очікувати не варто.

Коли буде нова система оподаткування

У Національній стратегії доходів уряд пропонує запровадити прогресивну шкалу оподаткування. Це нововведення розглядається вже тривалий час, однак скоро його не запровадять.

Цікаво Гіг-економіка: що це таке та чому вона швидко захопила світ бізнесу

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, імплементація нової прогресивної шкали податків можлива лише після війни. За його словами, ця система ефективна та пройшла успішну апробацію у США та Європі.

Якщо ти заробляєш більше, то маєш платити більше. Це більш справедливий підхід, тому що економічна цінність однієї гривні в доході в 7 тисяч гривень і в доході в 7 мільйонів гривень абсолютно різна,

– сказав Гетманцев.

Разом з тим він наголосив, що запровадження нової системи – це лише на другому етапі реформи та виключно після війни. На першому етапі відбудеться реформа податкових та митних органів, спрямована на діджиталізацію та антикорупційні заходи.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Прогресивна шкала передбачає складніше адміністрування, тому з нею можна буде працювати лише після відповідного навчання платників податків та діджиталізації податкових відносин. Також процес заповнення декларацій повинен стати швидким та зрозумілим. Станом на зараз цей процес потребує вдосконалення, але робота електронного кабінету та застосунку Моя податкова вже поволі дає позитивні результати.