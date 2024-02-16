Когда будет новая система налогообложения

В Национальной стратегии доходов правительство предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это нововведение рассматривается уже длительное время, однако скоро его не введут.

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Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, имплементация новой прогрессивной шкалы налогов возможна только после войны. По его словам, эта система эффективна и прошла успешную апробацию в США и Европе.

Если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше. Это более справедливый подход, потому что экономическая ценность одной гривны в доходе в 7 тысяч гривен и в доходе в 7 миллионов гривен абсолютно разная,

– сказал Гетманцев.

Вместе с тем он отметил, что введение новой системы – это только на втором этапе реформы и исключительно после войны. На первом этапе состоится реформа налоговых и таможенных органов, направленная на диджитализацию и антикоррупционные меры.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Прогрессивная шкала предусматривает сложнее администрирования, поэтому с ней можно будет работать только после соответствующего обучения налогоплательщиков и диджитализации налоговых отношений. Также процесс заполнения деклараций должен стать быстрым и понятным. По состоянию на сейчас этот процесс требует совершенствования, но работа электронного кабинета и приложения Моя налоговая уже медленно дает положительные результаты.