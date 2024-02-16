Когда будет новая система налогообложения
В Национальной стратегии доходов правительство предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это нововведение рассматривается уже длительное время, однако скоро его не введут.
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Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, имплементация новой прогрессивной шкалы налогов возможна только после войны. По его словам, эта система эффективна и прошла успешную апробацию в США и Европе.
Если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше. Это более справедливый подход, потому что экономическая ценность одной гривны в доходе в 7 тысяч гривен и в доходе в 7 миллионов гривен абсолютно разная,
– сказал Гетманцев.
Вместе с тем он отметил, что введение новой системы – это только на втором этапе реформы и исключительно после войны. На первом этапе состоится реформа налоговых и таможенных органов, направленная на диджитализацию и антикоррупционные меры.
Прогрессивная шкала предусматривает сложнее администрирования, поэтому с ней можно будет работать только после соответствующего обучения налогоплательщиков и диджитализации налоговых отношений. Также процесс заполнения деклараций должен стать быстрым и понятным. По состоянию на сейчас этот процесс требует совершенствования, но работа электронного кабинета и приложения Моя налоговая уже медленно дает положительные результаты.