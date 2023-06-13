Відтермінування довгим не буде: коли ФОПам скасують пільговий податок

Депутати не встигли проголосувати за скасування пільг для ФОПів. Втім, відповідне рішення відкладати надовго ніхто не збирається.

На останніх сесіях Верховної Ради депутати не встигли проголосувати за законопроєкт 8401, який скасовує мораторій на перевірки та повертає податки для ФОПів. Відтак, з 1 липня закон у дію не вступить, але це питання лише кількох днів.

Читайте до теми Нові ціни на електроенергію: чому бізнесу теж підвищують тариф

Коли закон вступить у дію

Ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна пояснила, що відкладати прийняття закону на довгий термін не будуть. Очікують, що його приймуть вже на першій сесії Верховної Ради на початку липня.

Законопроєкт № 8401 набуде чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року. Тобто питання лише в даті,

– розтлумачила Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт 8401 вже пройшов перше читання, це сталося 7 червня. Після цього для набуття чинності його мали підтримати на другому читанні, але депутати не встигли розглянути його на останній сесії.

Відтак, підприємцям потрібно очікувати, що перевірки повернуться вже у червні. Також ФОПам скасують єдиний податок на рівні 2%.

За попередніми підрахунками, повернення податків дозволить поповнити державний бюджет на 8 – 10 мільярдів гривень.