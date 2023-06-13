На последних сессиях Верховной Рады депутаты не успели проголосовать за законопроект 8401, отменяющий мораторий на проверки и возвращающий налоги для ФЛП. Следовательно, с 1 июля закон в действие не вступит, но это вопрос всего несколько дней.

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Когда закон вступит в силу

Эксглава Налогового комитета Нина Южанина объяснила, что откладывать принятие закона на долгие сроки не будут. Ожидается, что его примут уже на первой сессии Верховной Рады в начале июля.

Законопроект №8401 вступит в силу не с 1 июля, а с 5 или 7 июля 2023 года. То есть вопрос только в дате,

– объяснила Южанина.

Напомним, законопроект 8401 уже прошел первое чтение, это произошло 7 июня. После этого для вступления его в силу должны были поддержать на втором чтении, но депутаты не успели рассмотреть его на последней сессии.

Следовательно, предпринимателям следует ожидать, что проверки вернутся уже в июне. Также ФЛП отменят единый налог на уровне 2%.

По предварительным подсчетам, возврат налогов позволит пополнить государственный бюджет на 8 – 10 миллиардов гривен.