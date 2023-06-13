На останніх сесіях Верховної Ради депутати не встигли проголосувати за законопроєкт 8401, який скасовує мораторій на перевірки та повертає податки для ФОПів. Відтак, з 1 липня закон у дію не вступить, але це питання лише кількох днів.

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Коли закон вступить у дію

Ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна пояснила, що відкладати прийняття закону на довгий термін не будуть. Очікують, що його приймуть вже на першій сесії Верховної Ради на початку липня.

Законопроєкт № 8401 набуде чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року. Тобто питання лише в даті,

– розтлумачила Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт 8401 вже пройшов перше читання, це сталося 7 червня. Після цього для набуття чинності його мали підтримати на другому читанні, але депутати не встигли розглянути його на останній сесії.

Відтак, підприємцям потрібно очікувати, що перевірки повернуться вже у червні. Також ФОПам скасують єдиний податок на рівні 2%.

За попередніми підрахунками, повернення податків дозволить поповнити державний бюджет на 8 – 10 мільярдів гривень.