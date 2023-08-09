Штрафи збільшать, перевірки відновлять: Гетманцев нагадав підприємцям про касові апарати

В Україні з 1 серпня повернулися не лише довоєнні податки, а й податкові перевірки. Зокрема, підприємців будуть перевіряти на наявність касових апаратів.

Перша хвиля податкових перевірок повинна зачепити виробників акцизної продукції, гральний бізнес та надавачів фінансових послуг. Після цього податкова візьметься перевіряти, чи всі підприємці використовують касові апарати.

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Коли почнуть перевіряти наявність касових апаратів

Як повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, перевірки касових апаратів почнуться з 1 жовтня. Усі порушення, які відбувалися до цієї дати, підприємцям "пробачать".

Я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені,

– попередив Гетманцев.

Він також наголосив, що незабаром податкова опублікує є план планових перевірок грального бізнесу та виробників підакцизних товарів. До кінця року повинні перевірити усі підприємства.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

"Ми забезпечимо законну діяльність "білих" операторів і ліквідуємо чорних", – додав Гетманцев.

Якими будуть штрафи за відсутність касового апарата

Накладати штраф має право Державна податкова служба. Порушенням, за яке буде відбуватися стягнення, вважається кожна транзакція без фіскалізації. Сума штрафу буде залежати від сум та кількості порушень.

Перше порушення буде каратися штрафом у 100% від суми продажу товарів, послуг чи робіт, які були вчинені з порушенням. Кожне наступне порушення буде означати сплату 150% від зазначеної суми.