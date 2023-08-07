Що саме змінилося для ФОПів

Бухгалтер Михайло Смоктович зауважує, що минулого місяця змінилася форма платежу. Тепер у призначення не потрібно буде вносити зайві знаки та символи, що значно спростить життя підприємцям.

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Михайло Смоктович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Тепер потрібно писати просто "код виду сплати, призначення платежу та період, за який сплачується податок". Це називається структурований формат платежу, і він обов'язковий з 1 липня 2023 року. Він стосується усіх податків, зборів, платежів та єдиного внеску.

Що робити, якщо заплатили податок по-старому

Як з'ясувалося, не всі підприємці дізналися про нововведення та сплатили податок за старим зразком. У схожій ситуації опинилися і банки, які не встигли перелаштуватися та надсилали старі зразки бланків, зауважує Смоктович.

Якщо ви заплатили податки за старим зразком – нічого страшного. Платежі зараховуються і все працює. Ми протестували усі можливі варіанти сплати податків – все гаразд, тому турбуватися нічого,

– розповів бухгалтер.

Зверніть увагу! НБУ відреагував на звернення фінустанов та видав розпорядження, згідно з яким платити податки й за старим, й за новим зразком можна буде до 1 грудня 2023 року. Після цієї дати потрібно буде використовувати новий формат платежу.

Сплатити податок за іншого підприємця не вийде

Також варто зауважити, що нова форма платежу передбачає лише внесення призначення платежу. А для того, щоб ідентифікувати платника, податкова запитує ІПН у банку. Той, своєю чергою, дає реквізити платника.

Однак це нововведення стосується лише нової форми. Якщо ви платите податок за старим бланком, то він зараховується за тим ІПН, який вказаний у квитанції про платіж.

І в новій формі змінити це неможливо. Якщо ви сплачуєте ЄСВ чи податки зі свого рахунку, податкова зарахує його саме вам,

– пояснив Смоктович.

Експерт також наголосив: платити податки за новою формою з 1 грудня 2023 року потрібно буде і за себе, і за працівників.