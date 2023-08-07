Что именно изменилось для ФЛПов
Бухгалтер Михаил Смоктович отмечает, что в прошлом месяце изменилась форма платежа. Теперь в предназначение не нужно будет вносить лишние знаки и символы, что значительно упростит жизнь предпринимателям.
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Теперь нужно писать просто "код вида уплаты, назначение платежа и период, за который уплачивается налог". Это называется структурированный формат платежа, и он обязателен с 1 июля 2023 года. Он касается всех налогов, сборов, платежей и единого взноса.
Что делать, если уплатили налог по-старому
Как выяснилось, не все предприниматели узнали о нововведениях и уплатили налог по старому образцу. В похожей ситуации оказались и банки, не успевшие перестроиться и присылавшие старые образцы бланков, отмечает Смоктович.
Если вы заплатили налоги по старому образцу – ничего страшного. Платежи засчитываются и все работает. Мы протестировали все возможные варианты уплаты налогов – все хорошо, поэтому беспокоиться нечего,
– рассказал бухгалтер.
Уплатить налог за другого предпринимателя не получится
Также следует отметить, что новая форма платежа предполагает только внесение назначения платежа. А для того чтобы идентифицировать плательщика, налоговая спрашивает ИНН у банка. Тот, в свою очередь, дает реквизиты плательщика.
Однако это новшество касается только новой формы. Если вы платите налог по старому бланку, то он засчитывается по тому ИНН, указанному в квитанции о платеже.
И в новой форме это изменить невозможно. Если вы платите ЕСВ или налоги со своего счета, налоговая засчитает его именно вам,
– объяснил Смоктович.