Что именно изменилось для ФЛПов

Бухгалтер Михаил Смоктович отмечает, что в прошлом месяце изменилась форма платежа. Теперь в предназначение не нужно будет вносить лишние знаки и символы, что значительно упростит жизнь предпринимателям.

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Михаил Смоктович Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛПов Теперь нужно писать просто "код вида уплаты, назначение платежа и период, за который уплачивается налог". Это называется структурированный формат платежа, и он обязателен с 1 июля 2023 года. Он касается всех налогов, сборов, платежей и единого взноса.

Что делать, если уплатили налог по-старому

Как выяснилось, не все предприниматели узнали о нововведениях и уплатили налог по старому образцу. В похожей ситуации оказались и банки, не успевшие перестроиться и присылавшие старые образцы бланков, отмечает Смоктович.

Если вы заплатили налоги по старому образцу – ничего страшного. Платежи засчитываются и все работает. Мы протестировали все возможные варианты уплаты налогов – все хорошо, поэтому беспокоиться нечего,

– рассказал бухгалтер.

Обратите внимание! НБУ отреагировал на обращение финучреждений и издал распоряжение, согласно которому платить налоги и по старому и новому образцу можно будет до 1 декабря 2023 года. После этой даты необходимо будет использовать новый формат платежа.

Уплатить налог за другого предпринимателя не получится

Также следует отметить, что новая форма платежа предполагает только внесение назначения платежа. А для того чтобы идентифицировать плательщика, налоговая спрашивает ИНН у банка. Тот, в свою очередь, дает реквизиты плательщика.

Однако это новшество касается только новой формы. Если вы платите налог по старому бланку, то он засчитывается по тому ИНН, указанному в квитанции о платеже.

И в новой форме это изменить невозможно. Если вы платите ЕСВ или налоги со своего счета, налоговая засчитает его именно вам,

– объяснил Смоктович.

Эксперт также подчеркнул: платить налоги по новой форме с 1 декабря 2023 нужно будет и за себя, и за работников.