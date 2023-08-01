С 1 августа в Украине отменяют налоговые льготы и ряд других вещей, принятых в начале полномасштабного вторжения для облегчения работы предпринимателей, передает 24 Канал. Теперь ФЛПы будут играть по довоенным правилам, а налоговая получила разрешение на проверку бизнеса.

К теме Довоенные правила скоро возвращаются: какие изменения ждут ФЛП с 1 августа

Льготного Единого налога у 2% больше нет

Все предприниматели, оформившие 2% ЕН, автоматически переведутся на довоенную налоговую ставку, если они не написали заявление о переводе на другую систему налогообложения. Что касается ФЛП, которые зарегистрировались во время войны и выбрали льготный налог, то им тоже стоит написать заявление в налоговой, или ждать автоматического перевода на единый налог III группы со ставкой 5%.

ФЛПам, которые в 2023 году самостоятельно перешли с 2% на общую систему, дали право перейти на упрощенку. Для этого нужно подать заявление в налоговую до 1 сентября, а плательщиком ЕН их будут считать с 1 августа.

В общей сложности на льготную ставку во время полномасштабной войны перешли 300 тысяч предпринимателей и 40 тысяч юридических лиц.

ФЛПам I и II групп теперь также обязательно нужно уплачивать Единый налог. С началом вторжения россиян это условие сделали добровольным.

Какие результаты налоговых льгот

Как заявил глава профильного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, льготы для бизнеса сильно ударили по украинскому бюджету. В частности, в первые 8 месяцев государство недополучило около 10 миллиардов гривен.

Возврат довоенного налогообложения – это требование МВФ, а не давление власти на украинский бизнес, как это пытаются представить российские оккупанты. Следовательно, один из главных "маяков" Украина уже выполнила.

Штрафы и проверки тоже возвращаются

Вместе с отменой льготного налога депутаты вернули штрафы за нарушение, отсутствие РРО, а также отменили мораторий на налоговые проверки.

Первыми будут проверять игорный бизнес и производителей акцизного товара (алкоголь, сигареты, топливо). Также под проверку подпадают поставщики финансовых услуг.