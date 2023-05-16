Ранкова кава може стати дорогим задоволенням: чого очікувати від цін через поганий врожай

Ціни на обсмажені зерна кави почали зростати у всьому світі. Одна з головних причин – поганий врожай, які зібрали найбільші експортери.

Почати свій день з горнятка кави – це обов'язковий ритуал для мільйонів людей по всьому світу. Схоже на те, що ціна насолоди улюбленим напоєм може неабияк зрости.

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Чому дорожчає робуста

Цього тижня зерна робусти досягли найвищого піка ціни за останні 12 років. Зазвичай саме цей сорт використовується для створення розчинної кави, еспресо та впакованої меленої кави, яка продається у супермаркетах.

У Німеччині ціна розчинної кави вже виросла на 20%. Не врятувало ситуації навіть сповільнена інфляція на кавові зерна. Експерти очікують, що глобальний дефіцит робусти незабаром сягне нового рівня. Причина – поганий врожай найбільших експортерів цієї продукції.

В'єтнам – найбільший світовий виробник – зібрав найменший урожай за останні чотири роки. Бразилія, другий найбільший виробник цього сорту, постраждала від посухи, і є також побоювання, що виробництво в Індонезії може постраждати після злив,

– повідомляють вони.

Як виросте ціна кави в Україні

Власники кав'ярень не планують різко підвищувати ціни на каву, аби не злякати клієнтів. Втім, кава поволі дорожчає вже тривалий час, і ця тенденція припиниться не скоро.

Наприклад, еспресо та американо вже зросли в ціні на 5 гривень, кава з додаванням молока додала у вартості 7 гривень. Ціни будуть зростати і надалі, але продавці робитимуть усе для того, аби це відбувалося плавно.

Підприємці також розповіли, що окрім поганих врожаїв у Бразилії та Колумбії на ціну кави впливає здорожчання її доставки в Україну. Через війну морські шляхи закриті, а автомобільне постачання коштує в рази дорожче.