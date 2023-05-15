Війна завдала українській економіці важких збитків. Втім, навіть у важких умовах український бізнес продовжує титанічну роботу та тримати економіку України на плаву.
Читайте також Рынок земли "взлетает" несмотря на войну: цены на землю растут, количество сделок – тоже
Скільки грошей згенерував бізнес у 2022 році
Як показало дослідження Youcontrol, за підсумками 2022 року українському бізнесу вдалося згенерувати 6 трильйонів гривень. Йдеться про 1000 найбільших компаній, результати менших бізнесів не враховувалися.
Повідомляється, що більшість з цих бізнесів належать до паливо-енергетичного та аграрно-промислових комплексів. Зокрема, доходи нафтогазової промисловості та електроенергетики перевищили трильйон гривень. Далі за обсягом заробітку розташувалися роздрібна торгівля, сільське господарство, харчова промисловість та металургія.
Лідерами генерації доходів на одне підприємство залишаються коксохім, тютюн, вугільна та металургійна промисловість. Разом з тим основою великого бізнесу є підприємства, яким потрібні природні ресурси.
Інформаційні технології збільшують свою частку, але головними експортерами залишаються харчопром та агрокомплекс. Війна завдала цим сферам великих збитків, але навіть попри це вони залишаються головними.