Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов рынок земли в Украине практически остановился. Земельные реестры были закрыты, так что все сделки по купле-продаже были поставлены на паузу.
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Рост рынка земли
В январе-апреле этого года цена земли сельхозназначения выросла в среднем на 20%. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Дениса Башлыка, за это время украинцы уже успели заключить 13 тысяч соглашений.
В целом статистика тоже радует: несмотря на то, что во многих регионах земельные реестры не работали более полугода, общее количество сделок в прошлом году составило 53 тысячи. Для сравнения: в 2021 году украинцы заключили 66 тысяч сделок купли-продажи земельных участков. Война повлияла на рынок земли, но не столь катастрофически, как ожидалось.
Что касается цен на землю, то в тех регионах, которые отдалены от боевых действий, она существенно выросла. Хотя также не нужно забывать об инфляции, являющейся важным фактором формирования цен.
По регионам стоимость гектара земли составляет:
- Львовская область – 162 тысячи гривен;
- Киевская область – 148 тысяч гривен;
- Черниговская область – 23 тысячи гривен.
Сообщается, что со старта рынка земли цены кое-где выросли более чем в три раза. Также ранее звучала информация, что средняя цена на гектар земли в Украине – 52 тысячи гривен.