Внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів ринок землі в Україні практично зупинився. Земельні реєстри були закриті, тож усі угоди з купівлі-продажу були поставлені на паузу.
Читайте також Гарна новина для власників сонячних батарей: в Україні дозволили продавати свою електроенергію
Зростанні ринку землі
У січні-квітні цього року ціна землі сільгосппризначення виросла в середньому на 20%. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлика, за цей час українці вже встигли вкласти 13 тисяч угод.
Загалом статистика теж тішить: попри те, що в багатьох регіонах земельні реєстри не працювали понад пів року, загальна кількість угод минулого року склала 53 тисячі. Для порівняння: у 2021 році українці уклали 66 тисяч угод купівлі-продажу земельних ділянок. Війна вплинула на ринок землі, але не так катастрофічно, як очікувалося.
Що стосується цін на землю, то в тих регіонах, які віддалені від бойових дій, вона суттєво зросла. Хоча також не потрібно забувати про інфляцію, яка є важливим фактором формування цін.
Наразі по регіонах вартість гектара землі становить:
- Львівська область – 162 тисяч гривень;
- Київська область – 148 тисяч гривень;
- Чернігівська область – 23 тисячі гривень.
Повідомляється, що від старту ринку землі ціни подекуди виросли більш ніж втричі. Також раніше лунала інформація, що середня ціна гектара землі в Україні – 52 тисячі гривень.