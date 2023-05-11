Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг дозволила побутовим та непобутовим споживачам продавати надлишки електроенергії, яку вони виготовляють. Відповідне рішення було опубліковане 9 травня.

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Що дозволяє постанова

Регулятор дозволив українцям продавати електроенергію, яка вироблена генеруючою установкою або установкою зберігання енергії. Продавець має повне право продавати енергію за вільним договором, будь-кому та за договірною ціною.

Таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики,

– повідомили у НКРЕКП.

За задумом, дозвіл на продаж власної енергії створить конкуренцію на ринку та стане джерелом прибутку для українців. Також цей крок вкрай важливий на фоні підвищення тарифів на електроенергію та прогнозованих відключень світла. Ще одна важлива мета – мотивувати українців розвивати зелену енергетику.

Раніше у Верховну Раду надійшов закон, який покликаний посилити енергетичну незалежність України. Він передбачає, що кожен українець та підприємство зможуть встановлювати генеруючі установки та власного користування, а залишки електроенергії продавати.