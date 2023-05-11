Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг позволила бытовым и небытовым потребителям продавать излишки производимой ими электроэнергии. Соответствующее решение было опубликовано 9 мая.

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Что разрешает постановление

Регулятор разрешил украинцам продавать электроэнергию, произведенную генерирующей установкой или установкой хранения энергии. Продавец имеет полное право продавать энергию по свободному договору, кому захочет и по договорной цене.

Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

– сообщили в НКРЭКУ.

По замыслу разрешение на продажу собственной энергии создаст конкуренцию на рынке и станет источником прибыли для украинцев. Также этот шаг очень важен на фоне повышения тарифов на электроэнергию и прогнозируемых отключений света. Еще одна немаловажная цель – мотивировать украинцев развивать зеленую энергетику.

Ранее в Верховную Раду поступил закон, призванный усилить энергетическую независимость Украины. Он предусматривает, что каждый украинец и предприятие могут устанавливать генерирующие установки и собственного пользования, а остатки электроэнергии продавать.