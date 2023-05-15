Война нанесла украинской экономике тяжелый ущерб. Впрочем, даже в тяжелых условиях украинский бизнес продолжает титаническую работу и держать экономику Украины на плаву.

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Сколько денег сгенерировал бизнес в 2022 году

Как показало исследование Youcontrol, по итогам 2022 года украинскому бизнесу удалось сгенерировать 6 триллионов гривен. Речь идет о 1000 крупнейших компаниях, результаты меньших бизнесов не учитывались.

Сообщается, что большинство этих бизнесов относятся к топливно-энергетическому и аграрно-промышленным комплексам. В частности, доходы нефтегазовой промышленности и электроэнергетики превысили триллион гривен. Далее по размеру заработка расположились розничная торговля, сельское хозяйство, пищевая индустрия и металлургия.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Лидерами генерации доходов на одно предприятие остаются коксохим, табак, угольная и металлургическая промышленность. Вместе с тем, основой крупного бизнеса являются предприятия, которым нужны природные ресурсы.

Информационные технологии увеличивают свою долю, но главными экспортерами остаются пищевопромы и агрокомплексы. Война нанесла этим сферам большие убытки, но даже при этом они остаются главными.