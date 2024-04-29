Готель "Україна" біля Майдану Незалежності є одним з найбільш відомих комерційних об'єктів у країні. Вже незабаром ним керуватиме новий власник.

Коли приватизують "Україну"

Кабмін видав розпорядження №352-р, в якому включив столичний готель Україна в список на приватизацію. Відтак, в осяжному майбутньому розвивати об'єкт біля Майдану Незалежності будуть приватні інвестори.

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Вартість готелю складає 1,039 мільярда гривень без ПДВ. У січні повідомлялося, що він вже встиг накопичити борги на 45 мільйонів гривень.

Аукціон з продажу "України" планують провести наприкінці цього літа. Готель зараз функціонує, але через воєнний час здебільшого приймає конференції, а не пожильців.

– це об'єкти з балансовою вартістю в понад 250 мільйонів гривень.

У готелі є 6 конференц-залів, кілька кімнат для переговорів та 363 житлові номери. Також пропонують зали, де можна розмістити від 10 до 250 людей. Паркінг вміщає 80 автомобілів, а в укритті є окрема аудиторія для проведення заходів на 50 людей.

Загалом у 2024 році Фонд державного майна хоче отримати дохід в бюджет на рівні 4 мільярдів гривень. Що стосується великої приватизації, то вже створені умови для продажу 15 об'єктів.