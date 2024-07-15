Приватизація "України" та ОГХК на мільярди гривень: вже відома дата торгів

Велика приватизація ось-ось розпочнеться. Вже відома дата перших аукціонів.

Відомі дати торгів

Як повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, вже визначено дати приватизаційних аукціонів готелю "Україна" та АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія". Торги відбудуться 18 вересня та 9 жовтня відповідно.

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Аукціони відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Визначені терміни дають можливість інвесторам детально вивчити об'єкти та документацію, забезпечуючи рівні умови для всіх учасників,

– зазначив Коваль.

Яка ціна об'єктів

Стартова ціна готелю "Україна", який розташований біля Майдану Незалежності, складає 1,05 мільярда гривень. Що стосується титанового підприємства "ОГХК", то за нього доведеться викласти як мінімум 3,9 мільярда гривень.