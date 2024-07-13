Стартові ціни затверджені

Уряд фіналізував стартові ціни та умови для продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Легендарний готель біля Майдану Незалежності вартує як мінімум 1,05 мільярда гривень.

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Що стосується АТ "ОГХК", то торги розпочнуться із суми у 3,9 мільярда гривень.

АТ "ОГХК" — це найбільше в Україні підприємство, яке видобуває та збагачує концентрати титанових руд.

Коли продадуть об'єкти

Вже 15 липня Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій. Після цього опублікують детальну інформацію про аукціони.

Велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету. Але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та, зрештою, підтримку і розвиток української економіки в ці непрості часи,

– написав Віталій Коваль, очільник ФДМУ.

Усі аукціони відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".