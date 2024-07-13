Стартовые цены утверждены

Правительство финализировало стартовые цены и условия для продажи гостиницы "Украина" и "Объединенной горно-химической компании". Легендарный отель возле Майдана Независимости стоит как минимум 1,05 миллиарда гривен.

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Что касается АО "ОГХК", то торги начнутся с суммы в 3,9 миллиарда гривен.

АО "ОГХК" – это крупнейшее в Украине предприятие, которое добывает и обогащает концентраты титановых руд.

Когда продадут объекты

Уже 15 июля Фонд государственного имущества Украины проведет заседание аукционных комиссий. После этого опубликуют подробную информацию об аукционах.

Большая приватизация – это не только о продаже крупных активов и наполнении государственного бюджета. Но и о привлечении инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие территорий и, в конце концов, поддержку и развитие украинской экономики в эти непростые времена,

– написал Виталий Коваль, глава ФГИУ.

Все аукционы состоятся в электронной системе "Прозорро.Продажи".