Мінекономіки хоче скасувати більшість санітарних правил: коли чекати на зміни

Підприємці часто скаржаться, що регуляція сковує можливості для розвитку. Чиновники також вирішили переглянути своє ставлення до звичних правил гри.

Перегляд санітарних вимог в Україні

Як повідомили у Міністерстві економіки, просто зараз триває реформа дерегуляції. В рамках змін планують скасувати 74% державних санітарних правил та норм.

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Заступник міністра економіки Олексій Соболев повідомив, що велика частина правил просто застаріли і не відповідають сучасним технологіям та реальності.

Через це підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання,

– переконаний посадовець.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Про успіхи та перебіг процесу дерегуляції можна дізнатися на спеціальному сайті. Тут також є форма зворотнього зв'язку для бізнесу, аби підприємці могли вносити свої пропозиції або побажання.

Загалом посадовці нарахували 298 інструментів державного регулювання, 222 з яких хочуть скасувати. Ті, що залишаться, хочуть оптимізувати та привести до відповідності законодавству.