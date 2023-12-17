Пересмотр санитарных требований в Украине
Как сообщили в Министерстве экономики, прямо сейчас идет реформа дерегуляции. В рамках изменений планируется отменить 74% государственных санитарных правил и норм.
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Замминистра экономики Алексей Соболев сообщил, что большая часть правил просто устарели и не отвечают современным технологиям и реальности.
Поэтому предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны просмотреть эту часть регулирования,
– убежден чиновник.
Об успехах и ходе процесса дерегуляции можно узнать на специальном сайте. Здесь также есть форма обратной связи для бизнеса, чтобы предприниматели могли вносить свои предложения или пожелания.
Всего чиновники насчитали 298 инструментов государственного регулирования, 222 из которых хотят отменить. Оставшиеся хотят оптимизировать и привести к соответствию законодательству.