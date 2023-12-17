Перегляд санітарних вимог в Україні
Як повідомили у Міністерстві економіки, просто зараз триває реформа дерегуляції. В рамках змін планують скасувати 74% державних санітарних правил та норм.
Цікаво Характер, емоційний інтелект, знання: які риси вирізняють хорошого керівника
Заступник міністра економіки Олексій Соболев повідомив, що велика частина правил просто застаріли і не відповідають сучасним технологіям та реальності.
Через це підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання,
– переконаний посадовець.
Про успіхи та перебіг процесу дерегуляції можна дізнатися на спеціальному сайті. Тут також є форма зворотнього зв'язку для бізнесу, аби підприємці могли вносити свої пропозиції або побажання.
Загалом посадовці нарахували 298 інструментів державного регулювання, 222 з яких хочуть скасувати. Ті, що залишаться, хочуть оптимізувати та привести до відповідності законодавству.