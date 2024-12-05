Ще один український банк оголошений неплатоспроможним

5 грудня 2024, 16:10
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Автор: Катерина Добровольська

Нещодавно Національний банк України оголосив про неплатоспроможність ще однієї фінансової установи. Через що було ухвалено таке рішення та що це означає, читайте далі.

Який банк визнали неплатоспроможним

Правління Національного банку України прийняло рішення про визнання "Комінвестбанк" неплатоспроможним, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ. Відзначається, що частка цієї фінансової установи на ринку складала 0,04% від загальних активів платоспроможних банків.

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Відповідно віднесення "Комінвестбанку" до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України,
– запевняє регулятор.

Рішення було прийняте через невідповідність діяльності банку вимогам законодавства, зокрема нормативно-правовим актам Національного банку.

Що відомо про "Комінвестбанк"

У серпні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення віднести "Комінвестбанк" до категорії проблемних. Причиною цього стало проведення ризикової діяльності, яка становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку. Національний банк встановив, що з моменту віднесення банку до цієї категорії, він продовжує здійснювати ризикову діяльність.