Ще один український банк оголошений неплатоспроможним

Нещодавно Національний банк України оголосив про неплатоспроможність ще однієї фінансової установи. Через що було ухвалено таке рішення та що це означає, читайте далі.

Який банк визнали неплатоспроможним

Правління Національного банку України прийняло рішення про визнання "Комінвестбанк" неплатоспроможним, повідомляє 24 Канал із посиланням на НБУ. Відзначається, що частка цієї фінансової установи на ринку складала 0,04% від загальних активів платоспроможних банків.

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Відповідно віднесення "Комінвестбанку" до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України,

– запевняє регулятор.

Рішення було прийняте через невідповідність діяльності банку вимогам законодавства, зокрема нормативно-правовим актам Національного банку.