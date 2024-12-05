Какой банк признали неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение о признании "Коминвестбанк" неплатежеспособным, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Отмечается, что доля этого финансового учреждения на рынке составляла 0,04% от общих активов платежеспособных банков.

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Соответственно отнесение "Коминвестбанка" к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины,
– уверяет регулятор.

Решение было принято из-за несоответствия деятельности банка требованиям законодательства, в частности нормативно-правовым актам Национального банка.

Что известно о "Коминвестбанке"

В августе 2024 года правление Национального банка приняло решение отнести "Коминвестбанк" к категории проблемных. Причиной этого стало проведение рисковой деятельности, которая представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка. Национальный банк установил, что с момента отнесения банка к этой категории, он продолжает осуществлять рисковую деятельность.